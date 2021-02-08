Зима вернется: главный синоптик Крыма пообещала морозные выходные

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В течение начавшейся рабочей недели в Крыму будет тепло, а к выходным на полуостров вернутся морозы.

Об этом сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Влажные, теплые и неустойчивые средиземноморские воздушные массы принесли неустойчивый характер погоды. До конца недели температура воздуха днем составит 8-13 градусов тепла, в отдельные дни даже 10-15. Ночные температуры тоже положительные, до 9 градусов выше ноля. Временами вероятны дожди. А вот в выходные резко похолодает: на смену тропическому воздуху придет холодный арктический, который резко понизит температуру воздуха. Днем она составит 5-10 градусов мороза, ночью 3-8. В отдельные дни столбик термометра может опускаться до -15», – сообщила Любецкая.

По ее словам, такие резкие погодные изменения весьма типичны для этого времени года, поскольку из-за особенностей географического расположения погоду на полуострове в равной степени определяют тропические воздушные массы с юга и массы северных умеренных широт.

По расчетам специалистов, к концу февраля погода в Крым придет с севера: «в связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела, до 20 февраля предварительно ожидаем морозную погоду, отрицательные температуры днем и такие же ночью».

Более долгосрочные прогнозы давать бессмысленно, напомнила главный крымский синоптик.

«Во всем мире нет никакой научной методики составления прогнозов на длительный период. Нет такого и никогда не будет в ближайшую тысячу лет. Поэтому слушать, какой погода будет в марте и апреле... Это все выдумки», - заключила Любецкая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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