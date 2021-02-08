Жителей крымской девятиэтажки приговорили к 14 годам без лифта

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На замену всех подъемников в регионе потребуется почти 4 миллиарда рублей.

Многоэтажные жилые дома выросли на окраинах крымской столицы почти сорок лет назад. Срок годности лифтов в них уже давно вышел. Однако симферопольские чиновники не торопятся заменять устаревшее оборудование.

В СМИ обратились жильцы первого подъезда дома №91 по улице Залесской в Симферополе. Девятиэтажку построили в 1982 году, и с тех пор лифт всего несколько раз выходил из строя. Тем не менее в марте 2020 года подъемное оборудование внезапно остановили и отключили.

Как гласило объявление, наклеенное на первом этаже, вышел срок эксплуатации. Однако пандемия коронавируса не позволила ни демонтировать, ни тем более оперативно установить новый лифт. С тех пор жильцам верхних этажей приходится добираться до своих квартир пешком.

Впрочем, если во время весенней самоизоляции, когда большинство жильцов сидели по домам, отключенный лифт не доставлял особых неудобств, то со временем бездействие коммунальных служб города вызвало беспокойство. Ситуация обострилась, когда ввели графики подачи воды и жильцам верхних этажей ежедневно пришлось таскать ее в баклажках. Особенные трудности испытали старики и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Жалобы в различные инстанции принесли лишь изумление.

«В соответствии с региональной программой капитальный ремонт лифтового оборудования в жилом доме по указанному адресу запланирован на 2034 год», — таков был ответ теперь уже бывшего замглавы администрации Симферополя Анатолия Русина.

Возникает логичный встречный вопрос: получается таким же образом могут остановить все лифты почти во всех многоэтажках столицы республики, ведь их построили примерно в одно время, а значит и срок эксплуатации оборудования вышел одновременно?

На вопрос о таких далеких перспективах, как 2034 год, мастер по эксплуатации лифтов МУП «Центральный жилсервис» Симферополя Евгений Малыхин отвечает коротко: «Их обманули».

По словам специалиста, МУП заказал экспертизу состояния лифта у ООО «Центр экспертизы». Эксперты определили, что дальнейшая эксплуатация пассажирского подъемника в 91-м доме по улице Залесская невозможна. На основании этого решения коммунальщики отключили лифт и подготовили его к замене, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

«У нас много лифтов . Мы подали документы в Министерство ЖКХ Крыма на замену этих лифтов, и он в этом списке есть. Пока что первая партия у нас пошла, этот туда не попал. Пока заменят на улице 60 лет Октября, 18 и на улице 1-й Конной Армии, 13 А. Если министерство выделит деньги, то заменят оставшиеся шесть лифтов», — пообещал Евгений Малыхин.

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Как пояснила начальник инспекции жилищного надзора МинЖКХ Элина Акулова, работники Центрального жилсервиса руководствовались техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». Этот документ утверждает срок службы лифта 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.

«Лифт может отработать 25 лет, но экспертиза покажет, что он может работать еще год-два», — поясняет Элина Акулова.

В таком случае, следуя букве закона, лифт должны были отключить в 2007 году, однако он исправно прослужил без малого еще 13 лет.

По мнению начальника управления реформирования МинЖКХ Крыма Татьяны Выдашенко, капитальный ремонт устаревших лифтов нецелесообразен, но замена оборудования стоит дорого. Деньги на нее берутся из фонда капремонта, но поскольку эта программа действует только с 2016 года, жильцы, как правило, не могут насобирать нужные суммы.

«В прошлом году было подготовлено письмо на имя Марата Хуснуллина (вице-премьера Правительства России, курирующего Крым. — Прим.) поменять за три года в республике все лифты на сумму 3 млрд 8 млн рублей», — сообщает ForPost чиновник.

Однако все та же пандемия нарушила планы. В нынешнем году МинЖКХ Крыма планирует заменить около сотни устаревших лифтов в регионе, а до 2025 году — все оставшиеся.

По информации Татьяны Выдашенко, в программу капремонта по всему Крыму включено 1175 многоквартирных домов, в которых установлено 2789 лифтов. С 2016 года заменено 797 пассажирских подъемников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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