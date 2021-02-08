Запасы воды в водохранилищах Симферополя продолжают снижаться

Запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться.

Об этом сегодня на совещании по водоснабжению Симферополя и Симферопольского района заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% запасов воды, Партизанское – 14%, Аянское – 26%, но оно столь мало, что всерьез эти запасы мы не воспринимаем», – сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что в республике проводятся мероприятия по увеличению объемов добычи подземных вод. «Мы уже фактически договорились, что баланс будет смещен в отношении подземных источников, – сказал Аксенов. – Сейчас главное смотреть, какой дебет дадут эти скважины с пониманием того, сколько это будет на постоянной основе. Пока цифры добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются».

Ранее сообщалось, что риск весенней засухи в Крыму снизился из-за осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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