Водный кризис
Развитие сюжета: Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте ● Власти Украины назвали «абсолютно жесткой» позицию страны по вопросу подачи воды в Крым ● Проект опреснителя морской воды для снабжения Ялты обойдется в 3,3 млрд рублей ● «Мертвый объем» водохранилищ в Крыму: осадки не спасают, опреснение под вопросом ● В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Запасы воды в водохранилищах Симферополя продолжают снижаться
Запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться.
Об этом сегодня на совещании по водоснабжению Симферополя и Симферопольского района заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% запасов воды, Партизанское – 14%, Аянское – 26%, но оно столь мало, что всерьез эти запасы мы не воспринимаем», – сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что в республике проводятся мероприятия по увеличению объемов добычи подземных вод. «Мы уже фактически договорились, что баланс будет смещен в отношении подземных источников, – сказал Аксенов. – Сейчас главное смотреть, какой дебет дадут эти скважины с пониманием того, сколько это будет на постоянной основе. Пока цифры добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются».
Ранее сообщалось, что риск весенней засухи в Крыму снизился из-за осадков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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