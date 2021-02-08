Власти Ялты заявили, что накопили уже четверть годового запаса воды

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На сегодняшний день ялтинский регион круглосуточно получает порядка 70 тысяч кубометров питьевой воды в сутки благодаря альтернативным источникам.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения республики.

«Сегодня ялтинский регион снабжается водой практически постоянно, без отключений. Все это возможно благодаря высокому дебету, который дают альтернативные источники. Ежедневно на Ялту подается более 70 тысяч кубометров в сутки. Подъема из Счастливенского водохранилища у нас нет», – сказала Павленко.

Она уточнила, что источник Хаста-Баш дает 40 тысяч «кубов» воды в сутки, водопады Уч-Кош и Массандровский – 11,5 тысяч и 15 тысяч кубометров воды соответственно, источник Ай-Панда – 30 тысяч, озеро Могаби – 2 тысячи кубометров.

Полезный объем воды в водохранилищах региона, который удалось накопить благодаря альтернативным источникам, на данный момент составляет 5 млн кубометров, добавила Павленко.

«Сегодня у нас четверть годового объема воды в водохранилищах есть», – подчеркнула глава администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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