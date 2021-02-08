Власть
Власти Крыма просят подрядчика возместить ущерб за протекшую крышу Воронцовского дворца
Минкультуры Крыма обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании более 18 млн рублей с компании «Меандр», реставрировавшей Воронцовский дворец в Алупке.
Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.
«Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику о взыскании 18 371 908,67 рублей. Принять заявление к производству и возбудить производство по делу», - говорится в материалах суда. Уточняется, что предварительное судебное заседание с возможным переходом к судебному разбирательству назначено на 7 апреля.
«Претензия такая есть - она связана с возмещением ущерба в связи с протеканием крыши Воронцовского дворца», - уточнили в пресс-службе Минкультуры Крыма.
Сильный ветер 7 июня 2019 года сдвинул временную кровлю дворца, смонтированную на время ремонта. Вода попала в помещения, однако, как отмечали в республиканском министерстве культуры, фонды музея не пострадали. На два дня основной корпус дворца, куда попала вода, был закрыт для посещения. Позже представитель Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника уточнил ТАСС, что во время сильного ливня мебель, картины, документы и украшения стен Воронцовского дворца намокли, а конструкции здания напитались влагой.
Вице-премьер региона Евгений Кабанов 8 июля 2020 года сообщил, что власти Крыма расторгли контракт с подрядчиком, реставрировавшим Воронцовский дворец в Алупке, после срыва сроков работ. Он уточнил, что сумма контракта превышала 300 млн рублей и речь шла о компании «Меандр».
В тексте использованы материалы: ТАСС
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