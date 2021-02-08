В Симферополе выявили нарушения при реставрации центра народного творчества

В Симферополе выявили нарушения при реставрации местного центра народного творчества.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Проверкой полноты и качества осуществленных реставрационных мероприятий выявлены факты ненадлежащего выполнения строительных работ и нарушения при обеспечении реализации гарантийных обязательств по устранению дефектов, допущенных подрядчиком», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в адрес подрядчика и заказчика внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал руководство фирмы, которая проводила реставрации объектов культурного наследия полуострова.

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