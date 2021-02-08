Власть
В Симферополе выявили нарушения при реставрации центра народного творчества
В Симферополе выявили нарушения при реставрации местного центра народного творчества.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Проверкой полноты и качества осуществленных реставрационных мероприятий выявлены факты ненадлежащего выполнения строительных работ и нарушения при обеспечении реализации гарантийных обязательств по устранению дефектов, допущенных подрядчиком», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в адрес подрядчика и заказчика внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал руководство фирмы, которая проводила реставрации объектов культурного наследия полуострова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Силовики провели обыски у членов группы «Доска позора чиновников Крыма». С утра четверга силовики работают в квартирах двух участников Facebook-страницы «Доска позора чиновников Крыма», сообщил основатель популярной группы в соцсетях Владимир Гарначук.
Суд в Севастополе вынес решение по договору о застройке фисташковой рощи. В пятницу, 5 февраля, Арбитражный суд Севастополя вынес решение по иску властей против Департамента имущественных и земельных отношений по многоэтажной застройке фисташковой рощи в бухте Омега.
Севастопольца оштрафовали за пост в соцсети. По материалам прокуратуры к административной ответственности привлечен местный житель за размещение в социальной сети высказываний, «побуждающих к враждебным действиям в отношении группы лиц».
Готовился к фейерверку: у крымчанина изъяли взрывчатое вещество. Житель Кировского района Крыма обвиняется в незаконном хранении боеприпасов.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом
За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму
Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
5 февраля
Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте
В прошлом месяце в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 130-140% нормы осадков.