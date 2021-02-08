Власть
В Симферополе власти объявили войну электросамокатам
Администрация крымской столицы начала бороться с размещением в городе электросамокатов.
Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Олег Симонов, сообщает пресс-служба администрации города.
По информации чиновника, на данный момент электросамокаты, стоянки которых организуют в городе, размещены без правовых оснований, более того, прикрепляются, как правило, к перилам, которые стоят на балансе подведомственных администрации учреждений, и могут «повлечь порчу муниципального имущества».
«На сегодняшний день администрацией принято 11 постановлений о демонтаже 35 электросамокатов. Также специалистами составлены акты обследования еще на 19 единиц, материалы по которым уже направлены для рассмотрения и принятия решения в Комиссию по демонтажу (сносу) объектов, - пояснил Олег Симонов. – Данные объекты не включены в Схему размещения временных нестационарных аттракционов, а также установлены хаотично и без прохождения процедур согласования».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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