Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +12
море +10

Власть

В Симферополе власти объявили войну электросамокатам

12:49 понедельник, 8 февраля 2021
Симферополь

Администрация крымской столицы начала бороться с размещением в городе электросамокатов.

Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Олег Симонов, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации чиновника, на данный момент электросамокаты, стоянки которых организуют в городе, размещены без правовых оснований, более того, прикрепляются, как правило, к перилам, которые стоят на балансе подведомственных администрации учреждений, и могут «повлечь порчу муниципального имущества».

«На сегодняшний день администрацией принято 11 постановлений о демонтаже 35 электросамокатов. Также специалистами составлены акты обследования еще на 19 единиц, материалы по которым уже направлены для рассмотрения и принятия решения в Комиссию по демонтажу (сносу) объектов, - пояснил Олег Симонов. – Данные объекты не включены в Схему размещения временных нестационарных аттракционов, а также установлены хаотично и без прохождения процедур согласования».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма просят подрядчика возместить ущерб за протекшую крышу Воронцовского дворца. Минкультуры Крыма обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании более 18 млн рублей с компании «Меандр», реставрировавшей Воронцовский дворец в Алупке.

Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте. В прошлом месяце в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 130-140% нормы осадков.

Власти Украины назвали «абсолютно жесткой» позицию страны по вопросу подачи воды в Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода заявил, что «возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации».

В Севастополе появится новый приют для животных. Новый приют для бездомных животных появится в Севастополе в поселке Орловка, об этом сообщил глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.

Коронавирус в Крыму
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом

В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом

За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму

Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму

Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.

Водный кризис
Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте

Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте

В прошлом месяце в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 130-140% нормы осадков.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации