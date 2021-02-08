В Симферополе парочка обокрала пункт выдачи интернет-заказов

Двое жителей Севастополя решили поживиться чужими товарами и обокрали пункт выдачи заказов интернет-магазина.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Симферополя. Выяснилось, что со склада магазина пропали одежда и обувь на сумму около 30 тысяч рублей.

В этот же день в этом же районе правоохранители раскрыли и другую кражу. 51-летний местный житель в разгар дня решил наведаться в магазин и вышел оттуда с товарами на семь тысяч рублей, за которые «забыл» заплатить. Мужчину также удалось задержать.

«Часть украденных товаров стражи порядка изъяли у задержанных и вернули владельцам, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Следователями отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража)».

Теперь каждому из задержанных грозит наказание вплоть до тюремного заключения на пять лет. Пока что все фигуранты дел находятся под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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