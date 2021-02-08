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Коронавирус в Крыму

В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19

15:50 понедельник, 8 февраля 2021
Севастополь
В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19

фото © pravda.com.ua

Около пяти тысяч жителей Севастополя записались на вакцинацию от COVID-19.

Как передает «Новый Севастополь», массовая вакцинация началась сегодня в поликлиниках города.

«На сегодняшний день записано около пяти тысяч человек. Из них, Михаил Владимирович (Развожаев, губернатор), мы провели анализ: граждан (в возрасте) 65+ записано 40%. То есть активно записываются», – сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Более 600 человек должны пройти вакцинацию сегодня. В городе развернуто 11 прививочных пунктов. В числе работников также есть волонтеры. «У нас есть резерв – 15 пунктов вакцинации, подготовлено восемь выездных бригад», – добавил Денисов.

До этого в Севастополе прививку от COVID-19 получали целевые группы. Вакцинацию прошли 1 372 сотрудника сферы образования и 1 066 медиков.

В Республике Крым массовая вакцинация от COVID-19 началась 18 января.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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