Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом ● COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались ● От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек
В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19
фото © pravda.com.ua
Около пяти тысяч жителей Севастополя записались на вакцинацию от COVID-19.
Как передает «Новый Севастополь», массовая вакцинация началась сегодня в поликлиниках города.
«На сегодняшний день записано около пяти тысяч человек. Из них, Михаил Владимирович (Развожаев, губернатор), мы провели анализ: граждан (в возрасте) 65+ записано 40%. То есть активно записываются», – сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.
Более 600 человек должны пройти вакцинацию сегодня. В городе развернуто 11 прививочных пунктов. В числе работников также есть волонтеры. «У нас есть резерв – 15 пунктов вакцинации, подготовлено восемь выездных бригад», – добавил Денисов.
До этого в Севастополе прививку от COVID-19 получали целевые группы. Вакцинацию прошли 1 372 сотрудника сферы образования и 1 066 медиков.
В Республике Крым массовая вакцинация от COVID-19 началась 18 января.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом. За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались. Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Власти Ялты заявили, что накопили уже четверть годового запаса воды
На сегодняшний день ялтинский регион круглосуточно получает порядка 70 тысяч кубометров питьевой воды в сутки благодаря альтернативным источникам.
Аксенов опять пообещал очень жестко наказать за кражу воды в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал наказывать самыми высокими штрафами граждан, которые незаконно врезались в водоводы.
В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19
Около пяти тысяч жителей Севастополя записались на вакцинацию от COVID-19.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
5 февраля
Какой сегодня праздник 8 февраля фото
Сегодня, 8 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.