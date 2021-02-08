В пригороде Симферополя задержали двух «закладчиков» наркотиков

В Симферопольском районе полицейские задержали двух молодых местных жителей, которые делали «закладки» наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, одного злоумышленника задержали с поличным в поселке Мирное.

«При личном досмотре у него изъято 80 свертков порошкообразного вещества общим весом около 50 грамм. В результате осмотра по месту жительства молодого человека был задержан его подельник. В квартире были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, которые были расфасованы и упакованы для дальнейшего распространения.

Изъятые препараты направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении крымчан возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Оба молодых человека взяты под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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