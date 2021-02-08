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Происшествия

В Крыму зараженная бешенством собака напала на ребенка

08:17 понедельник, 8 февраля 2021
Бахчисарай
В Крыму зараженная бешенством собака напала на ребенка

фото © Новости Крыма

Зараженная бешенством собака напала на ребенка в частном доме в пгт Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии полуострова.

«Неизвестной собакой совершено нападение на ребенка, а также на домашнюю собаку, которая вступилась за ребенка. Кроме того, контактными животными являются две козы, содержащиеся на подворье. Госкомветеринарии напоминает о необходимости содержания в надлежащем состоянии ограждений придомовых территорий для исключения проникновения бездомных и диких животных», – сказано в сообщении.

Напомним, в январе этого года в Раздольненском районе Крыма за неделю дважды обнаружили зараженных бешенством животных.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

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