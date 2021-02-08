Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +6
море +10

Коронавирус в Крыму

В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом

08:58 понедельник, 8 февраля 2021
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом

фото © www.ukrinform.ru

За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2699 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, выздоровевших за весь период – 28 601 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства. Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой. Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.

Коронавирус в Крыму
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом

В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом

За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму

Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму

Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.

Общество
Какой сегодня праздник 8 февраля

Какой сегодня праздник 8 февраля фото

Сегодня, 8 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Преступления в Крыму в 2020 году в цифрах

Преступления в Крыму в 2020 году в цифрах

Прошлый год дорого достался крымчанам. Несмотря на карантин и самоизоляцию, количество преступлений отнюдь не уменьшилось, а даже выросло. Изменился и их характер.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации