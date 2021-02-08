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За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2699 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, выздоровевших за весь период – 28 601 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства. Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой. Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.