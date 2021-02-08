В Крыму пообещали открыть парк кошек

Парк кошек может появиться в Крыму уже к предстоящему курортному сезону.

Его планируют построить на территории Алуштинского парка миниатюр, рассказал директор парка Виктор Жиленко.

«Эту идею мы вынашиваем уже очень давно. У нас есть парк миниатюр в Алуште, на территории которого мы хотели сделать какую-то изюминку. Парк кошек – это территория, которая будет огорожена стеклянным забором. Территория в 50 соток. Внутри сделаем игровые площадки, горки, адаптированные под кошек, разнообразные аттракционы для животных. Туда можно будет принести любую кошку. Ее стерилизуют, она пройдет карантин, и после стерилизации сможет присоединиться к остальным кошкам. Посетители смогут заходить на территорию или же смотреть на кошек из-за стекла. Будем надеяться, что кошки будут жить там, как в раю», – отметил Жиленко.

Для животных здесь будут предусмотрены и отдельные места для кормления в виде кошачьих ресторанчиков, а также специально отведенные места для туалетов.

Будут в парке и особые жильцы. «Чтобы посетителям было более интересно, мы покажем разнообразие пород кошек. Мы уже договорились, что 30 видов кошек, малышей, к нам приедут уже этой весной. Для этого мы построим 30 вольеров, в перспективе, может, до 50, в которых парами будут жить породистые кошки», – добавил директор парка.

По словам Жиленко, территория парка кошек рассчитана для комфортного проживания порядка 300 особей. Для того чтобы максимально исключить кошачью борьбу за место проживания, будут построены около 500 домиков.

«Мы сейчас проектируем парк. Самое главное – это выбор логотипа. Он должен быть одновременно и входной группой в парк. Просим в этом помощи крымчан. Когда проект будет готов, сделаем все очень быстро. Планируем, что к сезону уже все будет готово», – подчеркнул директор.

Алуштинский парк «Крым в миниатюре» располагается в непосредственной близости к центральной набережной города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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