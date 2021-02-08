Власть
В Крыму пообещали начать строить сразу 16 детсадов
Всего в этом году к строительству запланировано 16 детских садов на территории разных муниципальных образований Крыма.
Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказал заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.
«По этому году планируется начало строительства 16 детских садов на территории многих муниципальных образований на территории РК. На сегодняшний день стоимость этих мероприятий составляет около 5 млрд рублей. Проектная документация находится уже в завершающей стадии формирования, в экспертизе. Плановый срок начала строительства этих объектов это май-июнь», — рассказал Кабанов.
Также вице-премьер отметил, что завершение строительства на этих объектах позволит практически полностью ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения на территории РК.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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