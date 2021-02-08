В Крыму остановлена доставка счетов на капремонт домов

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В Крыму временно приостановлена доставка счетов на оплату взносов за капремонт многоквартирных домов.

Об этом сообщает некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (НО «РФ КРМД РК»).

Как сообщается, мера вызвана «прекращением работы с ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» в связи с техническими работами.

При этом обращения, заявления по вопросам взносов на капремонт, возврат денежных средств, внесения изменений в платежные документы собственникам жилых помещений необходимо направлять по почтовому или электронному адресу организации.

Сроки возобновления сотрудничества Фонда с ЕИРЦ не называются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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