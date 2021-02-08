В Крыму не хватает насосов для перекачки воды из скважин

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На сегодняшний день Республика Крым преимущественно использует воду из артезианских скважин, однако уже на этой неделе регион начнет испытывать дефицит перекачивающих мощностей.

Об этом на совещании по проблемам с водоснабжением сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Мы купили два новых насоса, смонтировали, обвязали, сейчас мы качаем уже под 75 тысяч, а до конца этой недели количество перекачиваемой воды перейдет в размер около 83-85 тысяч (кубометров – ред.) западного направления. Поэтому <…> к середине февраля будем запускать после почти 10-летнего перерыва ЦН-3000 (насос – ред.), который позволит один насос сразу 75 тысяч перекачивать. Это очередная революция в системе гидравлики нашего предприятия», - пояснил Баженов.

По его словам, в данный момент республика преимущественно перешла на воду из артезианских скважин: за прошедшую неделю для водоснабжения Симферополя и окрестностей было поднято 1,28 миллиона кубометров воды, из них 717 тысяч – из артезианских скважин на западе Крыма. Кроме того на прошлой неделе в Симферополе окончательно изменилось направление подачи воды.

«Около 8 лет не работал водовод Веселое – Дзержинского, на этой неделе он был наконец-то запущен, вода устремилась в город, пошла против традиционного маршрута: всегда шла с Белого на Дзержинского, сейчас пошла с Дзержинского на Белое. Поэтому все, что за почти 10 лет накопилось в трубах, подорвало и потащило на наших потребителей», - пояснил Баженов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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