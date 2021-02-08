Украина проведет военные учения около Крыма

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В ВСУ объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер».

По последним сведениям, военные маневры подразделения вооруженные сил Украины начали на территории Херсонской области. Помимо военнослужащих ВСУ к маневрам решили подключить специальные подразделения СБУ (Службы безопасности Украины).

По сценарию учений, «диверсионные группы противника осуществили проникновению в Херсонскую область с территории Крыма». Для выявления направлений перемещения «ДРГ» и недопущения проведения диверсий на объектах инфраструктуры, по тревоге были подняты несколько подразделений, включая моторизованные.

Командующий южной группировкой войск генерал-майор Владимир Миронюк заявил о том, что учения входят в круг задач по обеспечению территориальной целостности украинского государства.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли. Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.

США усилили военное присутствие вблизи Крыма. ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.

За январь в Крыму вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии. С начала 2021 года в суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение от службы в армии России крымчанами.

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