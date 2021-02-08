Власть
Украина проведет военные учения около Крыма
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В ВСУ объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер».
По последним сведениям, военные маневры подразделения вооруженные сил Украины начали на территории Херсонской области. Помимо военнослужащих ВСУ к маневрам решили подключить специальные подразделения СБУ (Службы безопасности Украины).
По сценарию учений, «диверсионные группы противника осуществили проникновению в Херсонскую область с территории Крыма». Для выявления направлений перемещения «ДРГ» и недопущения проведения диверсий на объектах инфраструктуры, по тревоге были подняты несколько подразделений, включая моторизованные.
Командующий южной группировкой войск генерал-майор Владимир Миронюк заявил о том, что учения входят в круг задач по обеспечению территориальной целостности украинского государства.
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