Учителя сына Развожаева уволили после жалобы на низкую зарплату

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Обращение к губернатору Севастополя через его профиль в соцсетях обернулось для преподавателя лишением работы и допросом у силовиков.

Педагога по английскому языку Наталью Елгину уволили из гимназии №3 после жалобы на зарплату в 12 тысяч рублей под постом на странице Instagram Михаила Развожаева, который призывал городскую молодежь и школьников не выходить на митинг в поддержку Алексея Навального.

Елгина спросила у губернатора, считает ли он нормальным столь низкий оклад для учителя. «Кстати, ваш сын учится в моем классе», — написала Елгина утром 23 января. Как рассказала Елгина «Новой газете», информация дошла до директора учебного заведения. Она попросила Елгину не позорить школу, а позже ее уволили и допросили сотрудники Центра «Э», по словам которых, учитель была замечена на площади Нахимова, когда там проходил митинг.

Сама Елгина уверена, что причиной ее увольнения не является нахождение рядом с несанкционированной акцией. Она считает, что это прямое распоряжение Развожаева либо главы департамента образования Богомоловой. Учительница вышла на пикет к правительству Севастополя: «Я хочу, чтобы меня услышали, если вдруг кто-то не знал, что учителей увольняют за инакомыслие».

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