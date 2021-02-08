Сильный ветер и гололедица: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 8 февраля, на полуострове прогнозируется непогода.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму. Отмечается, что в понедельник, 8 февраля, на полуострове ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду, а также гололедица.

Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать правила безопасности при непогоде, а также учитывать возможные сбои в работе аэропортов и вертолетных площадок.

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