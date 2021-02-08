Севастопольцам разрешили посещать крымские заповедники бесплатно

С февраля, чтобы пойти в лес или горы, нужно получить разрешение.

Севастопольцы наравне с жителями Крыма могут посещать заповедники, расположенные на территории республики, бесплатно. При этом посещение следует планировать заранее. Об этом заявил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

«Плата за посещение территории ООПТ определена в том числе и федеральным законом №33. Однако мы, понимая исторически сложившуюся ситуацию с заповедниками в Крыму, вышли с предложением к Минприроды РФ: включить в состав льготной категории граждан, имеющих республиканскую регистрацию. То есть всех жителей Республики Крым и Севастополя, чтобы они имели возможность бесплатно получать разрешение на посещение этих территорий», — рассказал чиновник.

Как сообщалось, с 1 февраля 2021 года для посещения этих заповедных зон необходимо иметь разрешение, полная стоимость которого составляет 150 рублей на одного человека. Разрешение можно оформить на сайте учреждения. Там же указано, что жители Республики Крым могут оформить бесплатное долгосрочное разрешение на посещение заповедников. Для этого понадобится документ, подтверждающей местную регистрацию.

«Заповедный Крым» включает в себя четыре особо охраняемых природных объекта, расположенных на территории республики: Ялтинский горно-лесной заповедник, Казантипский заповедник, Опукский заповедник, Лебяжьи озера.

В тексте использованы материалы: Форпост, РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму посещение заповедников с 1 февраля станет платным. Посещение всех особо охраняемых природных территорий, которые входят в состав «Заповедный Крым», станет платным с 1 февраля 2021 года.

Заповедники в Крыму прекращают работу. Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Бюрократы пытаются усложнить туристам возможность ходить в походы по крымским горам. Теперь, чтобы насладиться дикой природой Крыма — подняться по Боткинской тропе, полюбоваться водопадом Учан-Су или панорамой Ялты с зубцов Ай-Петри — нужно заранее в рабочие часы любого буднего дня подать онлайн-заявку.

Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес. Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».