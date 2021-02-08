Севастопольские очистные обещают начать строить без экспертизы

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Перенесенные сроки снова перенесли, а на проверку исправляемой документации уйдет полтора года.

Директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова, которая просила севастопольцев не считать площадку КОС «Южные» цирковым манежем, снова вынуждена объяснять срыв реконструкции объекта.

По словам Максимовой, все-таки начать подрядчик планирует в конце мая этого года. А сам проект проходит корректировку, которую «Главгосэкспертиза» сможет одобрить через год-полтора, но это не будет мешать старту работ, подчеркнула чиновница.

Напомним, в августе прошлого года Михаил Развожаев начал распространять агитацию, что он уже возобновил строительство очистных, хотя объект оставался без подрядчика вопреки предвыборной кампании «Единой России». После публикации «Примечаний» и негодования в соцсетях на эту тему градоначальник был вынужден снять постановочный ролик, для которого на несколько часов пригнали бульдозер, экскаватор и самосвал. Этой техникой имитировалось активное начало работ, прекратившихся после выключения видеокамер.

Негативный информационный шум заставил Развожаева торжественно подписать контракт с «Региональной строительной компанией». Задержку на полгода в выходе подрядчика на объект постоянно объясняли изменением проектной документации, однако при этом пообещали «РСК» аванс – половину из 8,5 млрд рублей.

В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин потребовал от подрядчика закончить строительство очистных до конца 2023 года, а подчиненные Михаила Развожаева подписали с «Региональной строительной компанией» дополнительное соглашение, согласно которому сроки перенесли до конца 2024-го.

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