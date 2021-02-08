Происшествия
Россиянин в Крыму пытался подкупить таможенника для провоза валюты
Сотрудники отдела по противодействию коррупции Крымской таможни пресекли попытку дать взятки сотруднику таможенного поста в Джанкое.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Въезжая на таможенную территорию ЕАЭС, гражданин России провозил наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США. В нарушение требований таможенного законодательства данные денежные средства не были задекларированы. После того, как сотрудник таможенного поста выявил правонарушение, мужчина предложил ему взятку в размере 1 тыс. долларов США, чтобы избежать административной ответственности», – говорится в сообщении.
Таможенник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в отдел по противодействию коррупции.
В отношении взяткодателя возбуждено административное дело по факту недекларирования наличных денег, а также уголовное дело о покушении на дачу взятки.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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