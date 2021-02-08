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Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму
фото © Новости Крыма
Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.
Они поясняют, что по картам, представленным мониторинговыми сервисами, хорошо видно, как разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США сперва появляется на юге Крыма и пересекает границу воздушного пространства, а затем внезапно появляется с запада.
Практически то же самое произошло и в Сирии, однако там нарушения границ зафиксировано не было.
По мнению экспертов, российские военные в обоих случаях задействовали средства радиоэлектронной борьбы, которые могли спровоцировать сбой в работе систем навигации, а также «отключить» разведывательное оборудование американских «Посейдонов».
Именно из-за этого пилот один из самолетов полностью утратил контроль над ситуацией и случайно пересек границу российского воздушного пространства, хотя и не намеревался изначально выполнять подобные маневры.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
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