Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом ● COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались ● От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Пять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 819 человек с коронавирусом.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 125 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 561 человека. Выздоровевших за весь период – 28 601 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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