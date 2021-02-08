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Коронавирус в Крыму

Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

12:07 понедельник, 8 февраля 2021

Пять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 819 человек с коронавирусом.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 125 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 561 человека. Выздоровевших за весь период – 28 601 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом. За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались. Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства. Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.

Коронавирус в Крыму
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом

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За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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