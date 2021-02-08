Власть
Прокуратура запретила рекламировать продажу квартир в незаконных севастопольских домах
Прокуратура в судебном порядке добилась признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.
Об этом сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.
Прокуратура Нахимовского района города Севастополя в ходе мониторинга сети Интернет выявила рекламу о продаже ЖСК «Корабел» квартир в домах № 4, 6 и 8 по ул. Артдивизионовской, размещенную на различных сайтах в сети Интернет.
При этом установлено, что ранее Нахимовский районный суд города Севастополя признал комплекс домов на указанной территории самовольной постройкой.
По результатам проверки прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о признании размещенной на Интернет-ресурсах информации о продаже недвижимости запрещенной к распространению.
Решением Нахимовского районного суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу и исполнен в полном объеме.
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