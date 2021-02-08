Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно изморозевые отложения), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 1 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 25 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью около 1 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 6 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 6 февраля.

«Дыхание Арктики»: прогноз для Крыма на выходные. В пятницу и на выходных Крым «зацепит хвостовая часть» холодного атмосферного фронта, которая принесет похолодание и скоротечные осадки, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм. В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 5 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 5 февраля.