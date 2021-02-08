Преступления в Крыму в 2020 году в цифрах

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Прошлый год дорого достался крымчанам. Несмотря на карантин и самоизоляцию, количество преступлений отнюдь не уменьшилось, а даже выросло. Изменился и их характер.

Но, как и в прежние годы, лидируют имущественные – кражи и грабежи.

Что плохо лежит

В прошлом году, по данным МВД, на полуострове было совершено 323 грабежа и 7245 краж, 470 из них – с проникновением в помещение. А вот «победителями» года стала группа товарищей, совершившая 22 эпизода краж из торгово-развлекательных центров в Ялте. С августа по сентябрь эти молодые люди, договорившись между собой, совершали кражи бытовой техники, одежды и парфюмерии, набрав товаров на общую сумму свыше 130 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Симферополя для рассмотрения по существу. «Младенец» по сравнению с ними севастополец, укравший пару дней назад в одном из торговых центров шоколадные плитки на сумму более 1000 рублей. Сотрудница магазина попыталась остановить грабителя, но мужчине удалось скрыться, а сладкие улики (шоколад) он съел. Вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», наказанием может быть лишение свободы на срок до четырех лет.

Прерванный наркотрафик

В Крыму в ушедшем году задокументировано 2253 наркопреступления, 1145 из них – тяжкие и особо тяжкие. По фактам незаконного изготовления, приобретения и хранения наркотиков зафиксировано 1281 преступление, по фактам сбыта – 863. Из незаконного оборота изъято более 223 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Недавно крымские полицейские задержали «закладчика» с крупной партией запрещенных веществ. 25-летний житель Феодосии распространял со своими сообщниками наркотики с помощью тайников в районах полуострова. В общей сложности у наркодельцов изъяли почти два килограмма наркотических средств. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным в момент оборудования «закладки», при нем обнаружены порошкообразные вещества общей массой около килограмма. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд, приговора молодой человек дожидается под стражей.

Коррупция вредит свободе

По итогам 2020 года сотрудники полиции выявили 776 преступлений в сфере экономики, 514 – тяжких и особо тяжких, 264 – в крупном и особо крупном размерах, 190 фактов коррупции.

Так на днях заместитель начальника Сакского отдела полиции получил наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В середине прошлого года офицера задержали за получение взятки в размере 150 000 рублей – первого «транша». На месте он был задержан сотрудниками УФСБ Крыма, суд в Евпатории вынес ему строгий приговор, лишив и специального офицерского звания.

А в Черноморском районе сотрудники полиции раскрыли факт коррупции со стороны руководителя бюджетного учреждения. Установлено, что 57-летняя женщина, используя служебное положение и обладая правом подписи документов, неправомерно начислила премию в сумме 44 364 рубля самой себе. Ее она оформила якобы за дополнительную нагрузку как педагога доп-образования.

Было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Сумма причиненного ущерба возмещена в бюджет в полном объеме. По приговору суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Мошенники стараются

3276 фактов мошенничества было зарегистрировано в прошлом году полицией Крыма. Но, похоже, в сводку вошли не все.

Так, в дежурную часть ялтинской полиции поступило несколько заявлений о мошенничествах с дорогими туристическими путевками. Потерпевшие находили в социальных сетях туры по заманчивым ценам, переводили денежные средства по указанным в объявлениях реквизитам и ждали подтверждения сделки…

Оказалось, что 62-летний подозреваемый ранее работал в туристическом агентстве и сформировал собственную широкую клиентскую базу. После завершения официальной трудовой деятельности он продолжил продажу туров, но уже дистанционно, создав аккаунт в соцсетях под названием «Горячие туры и круизы Ялты».

Вместе с супругой мужчина находил клиентов, желающих забронировать тур, брал с них задаток, предоставлял в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денежных средств в соответствующую туристическую фирму. Воспользовавшись неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, подозреваемые объявили клиентам, что все поездки перенесены на неопределенный срок.

После этого мошенники заблокировали свои телефоны. Но полицейские все же задержали их по месту жительства, в Воронеже. Там и изъяли мобильные телефоны, ноутбук и договоры о предоставлении туристических услуг с приложением фиктивных финансовых документов. Установлено, что супруги обманным путем присвоили около 1,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымская газета

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