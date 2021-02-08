Происшествия
Помогла «подруге»: жительница Севастополя лишилась 100 тысяч рублей
Жительница Севастополя откликнулась на призыв о помощи в социальной сети и перевела на счет мошенника крупную сумму денег.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Уточняется, что за помощью правоохранителей обратилась женщина, которая сообщила, что получила письмо с просьбой о финансовой помощи с аккаунта подруги.
«Потерпевшая была введена в заблуждение и перевела 100 тыс. рублей. Но позже выяснилось, что аккаунт был взломан, а письма рассылал неизвестный», - пояснили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел принимают все меры, направленные на установление преступника.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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