Помогла «подруге»: жительница Севастополя лишилась 100 тысяч рублей

Жительница Севастополя откликнулась на призыв о помощи в социальной сети и перевела на счет мошенника крупную сумму денег.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Уточняется, что за помощью правоохранителей обратилась женщина, которая сообщила, что получила письмо с просьбой о финансовой помощи с аккаунта подруги.

«Потерпевшая была введена в заблуждение и перевела 100 тыс. рублей. Но позже выяснилось, что аккаунт был взломан, а письма рассылал неизвестный», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел принимают все меры, направленные на установление преступника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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