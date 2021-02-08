Море выбросило на крымский берег тушки свиней

фото © Сергей Агафонов

Находка шокировала и испугала крымчан.

В эти выходные на пляже «Золотая рыбка» в Лесновском сельском поселении Сакского района отдыхающие наткнулись на труп свиньи. Прошло несколько дней, прежде чем его убрали муниципальные службы. Аналогичные находки часто встречаются на крымском побережье.

«В субботу в Сакском районе на пляж «Золотая рыбка» напротив гостиницы «Морская звезда» море выбросило труп свиньи», — рассказал ForPost Сергей Агафонов, координатор гражданской инициативной группы «Активный Саки».

Активисты обратились во все компетентные инстанции, но реакция последовала лишь сегодня — через два дня.

Как сообщил глава администрации Сакского района Михаил Слободняк, сегодня труп убрали.

«Уже взяли пробы и отправляют ее на утилизацию. Сейчас уточняется, откуда она взялась. Есть информация, что это не единственная свинья», — отметил чиновник.

Результаты проб пока неизвестны, но не исключено, что животное может оказаться зараженным.

«Ветслужба обязательно должна брать пробы, так как мало ли, что с ней. Вдруг специально, а это биологические отходы! Поверьте, это очень опасно», — подчеркнул Слободняк.

В Государственном комитете ветеринарии республики сообщили, что утилизация животных — компетенция муниципальных служб района, в котором был обнаружен труп.

«Необходимо провести лабораторные исследования, чтобы исключить особо опасные инфекционные заболевания, только потом можно будет говорить (чем это грозит. — Прим.)», — отметили в комитете.

По данным ведомства, в Евпатории несколько лет назад был зафиксирован подобный случай. Тогда выяснилось, что найденная особь была инфицирована вирусом африканской чумы свиней.

Между тем, по данным Агафонова, в минувшие выходные в нескольких километрах от гостиницы «Морская звезда» в Сакском районе выбросило еще один труп свиньи. Однако когда приехали ветеринары, тушки уже не было, возможно ее смыло в море.

В комментариях к сообщениям в соцсетях, по которым разошлись фотографии мертвой свиньи, крымчане пишут, что делали аналогичные находки в Каче, под Судаком и в Черноморском районе.

Не исключено, что животных перевозили на морском транспорте и при шторме их смыло в море, предположил Агафонов. По его мнению, это самый лучший сценарий. Хуже, если свинью Крыму кто-то подкинул, пояснил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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