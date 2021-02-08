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Мэр Симферополя объяснила, почему ремонт дворов не успели закончить вовремя
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Ремонт дворовых территорий Симферополя, который должен был завершиться в 2020 году, затянулся. На сложившуюся по срокам выполнения работ ситуацию повлияли многие факторы.
Об этом сказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.
По словам Проценко, к факторам, повлиявшим на сроки завершения работ, в первую очередь, относятся согласование с жителями многоквартирных домов конкретных работ на территориях, изменение проектов под их пожелания, прохождение финансирования по сметам. Распространение коронавирусной инфекции и погодные условия также оказали значительное влияние, добавила она.
«Глава Республики Крым Сергей Аксенов поставил задачу в феврале сдать все объекты и, конечно, мы будем ориентироваться на этот срок», - сказала Проценко.
Напомним, до конца 2020 года в Симферополе обещали благоустроить 36 дворов и 7 общественных территорий. Однако работы затянулись, до конца года выполнить ремонт подрядчики не успели. В свою очередь жители дворов жаловались на низкое качество работ и отсутствие рабочих на объектах.
Глава Крыма Сергей Аксенов в начале декабря поручил городским властям сконцентрироваться на ежедневном контроле объектов и подготовить план действий, чтобы не допустить срыва графиков. Те, в свою очередь, пожаловались на недобросовестных подрядчиков, с которыми пришлось расторгнуть контракты.
В январе 2021 года главе администрации Симферополя был объявлен выговор за срыв сроков выполнения работ.
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