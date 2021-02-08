Происшествия
Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера
фото © Новости Крыма
В Бахчисарае сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи.
Об этом сообщили в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», передает корреспондент 3652.ru.
Инцидент произошел накануне. Росгвардейцев бригада медиков вызвала с помощью тревожной кнопки в машине скорой помощи. «Медики рассказали, что агрессивно настроенный гражданин ударил фельдшера, приехавшего для оказания ему помощи, и разбил стекло боковой двери автомобиля «скорой», - говорится в сообщении.
Агрессивного молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался ранее судимый 23-летний житель Бахчисарайского района.
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