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Происшествия

Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

19:52 понедельник, 8 февраля 2021
Бахчисарай
Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

фото © Новости Крыма

В Бахчисарае сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи.

Об этом сообщили в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», передает корреспондент 3652.ru.

Инцидент произошел накануне. Росгвардейцев бригада медиков вызвала с помощью тревожной кнопки в машине скорой помощи. «Медики рассказали, что агрессивно настроенный гражданин ударил фельдшера, приехавшего для оказания ему помощи, и разбил стекло боковой двери автомобиля «скорой», - говорится в сообщении.

Агрессивного молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался ранее судимый 23-летний житель Бахчисарайского района.

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