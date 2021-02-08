Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 8 февраля зарегистрированы 90 новых случаев заболевания COVID-19. 23 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 81 года до 94 лет», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 10474 человека. За весь период выздоровели 9327 человек, 421 умер.

На сегодняшний день в стационарах находится 376 пациентов, в отделениях для лечения легких форм – 72 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 51,8%.

Под наблюдением находится 602 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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