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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

11:57 понедельник, 8 февраля 2021
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

фото © iz.ru

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 8 февраля зарегистрированы 90 новых случаев заболевания COVID-19. 23 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 81 года до 94 лет», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 10474 человека. За весь период выздоровели 9327 человек, 421 умер. 

На сегодняшний день в стационарах находится 376 пациентов, в отделениях для лечения легких форм – 72 человека.  Заполняемость коечного фонда составляет 51,8%.

Под наблюдением находится 602 человека.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались. Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства. Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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