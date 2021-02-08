Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом ● COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались ● От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
фото © iz.ru
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 8 февраля зарегистрированы 90 новых случаев заболевания COVID-19. 23 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 81 года до 94 лет», – говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 10474 человека. За весь период выздоровели 9327 человек, 421 умер.
На сегодняшний день в стационарах находится 376 пациентов, в отделениях для лечения легких форм – 72 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 51,8%.
Под наблюдением находится 602 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались. Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
От коронавируса в Крыму каждый день умирает по восемь человек. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Крыму требуется 1,8 млрд рублей на льготные лекарства. Количество региональных получателей льготных лекарств в Крыму выросло с 126 тысяч человек в 2016 году до 188 тысяч.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом
За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму
Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
5 февраля
В Крыму зараженная бешенством собака напала на ребенка
Зараженная бешенством собака напала на ребенка в частном доме в пгт Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.