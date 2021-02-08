Какой сегодня праздник 8 февраля

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Сегодня, 8 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День российской науки

(28 января) 8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.

7 июня 1999 года Указом Президента РФ № 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

Как известно, наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей.

День памяти юного героя-антифашиста

С 1964 года во всем мире отмечается День юного героя-антифашиста. Он был утвержден Международной Ассамблеей ООН в честь погибших на антифашистском митинге в 1962 г. парней: пятнадцатилетнего парижанина Даниэля Фери и иракского борца против насилия в своей стране Фадыла Джамаля, который скончался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году.

Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. А за 21 год до этого в разных странах мира именно в этот день произошли подобные трагедии. Во Франции были замучены пятеро отважных мальчишек-подпольщиков из Парижа. Во время Второй Мировой войны были расстреляны участники краснодонской организации «Молодая гвардия».

Именно эти роковые совпадения послужили тому, что день 8 февраля и стал Днем памяти юного героя-антифашиста.

Федор Поминальник

Народный праздник «Федор-поминальник» отмечается 8 февраля (по старому стилю - 26 января). В церковном календаре в этот день чтят память преподобного Феодора Студита, игумена. Другие названия праздника: «Федор», «Федоров день», «Федор Студит», «Заметуха».

Также сегодня, 8 февраля, отмечают такие праздники:

- Российский День риелтора

- День военного топографа России

- День Нирваны

- День подбрасывания монетки

- День «Смейся и богатей» (Laugh And Get Rich Day) в США

- День молодежи в Конго

- День пирожных из черной патоки в США

- День словенской культуры (День Прешерна)

- День воздушных змеев (National Kite Flying Day) в США

- День военно-воздушных сил Ирана

- День бойскаутов (National Boy Scout Day) в США

- День пенитенциарной службы в Польше

- День очистки компьютера (National Clean Out Your Computer Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Давид, Федор, Павла, Ананий, Климент, Аммоний, Иосиф, Гавриил, Аркадий, Берта, Ирма, Ксенофонт, Мария, Семен.

Что происходило 8 февраля в прошлые годы

1106 - Великий князь Киевский Владимир Мономах составил «Поучение»первый дидактически-художественное произведение княжеской Руси

1587 - После 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт

1600 - суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно

1724 - император Петр I издал указ об учреждении Российской академии наук

1874 - премьера оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Санкт-Петербурге

1879 - инженер Сэнфорд Флеминг впервые предложил распределить земной шар на 24 часовых пояса

1885 - опубликовано первое повествование Бернарда Шоу

1908 - первое исполнение 2-й симфонии Сергея Рахманинова (Москва)

1914 - в Монреале создали украинское издательство «Новый Свет»

1915 - в Лос-Анджелоси состоялась премьера фильма Дэвида Гриффита «Рождение нации», включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов

1921 - Совет Народных Комиссаров УССР принял декрет о заповеднике «Аскания-Нова».

1964 - Beatles прибыли в аэропорт «Кеннеди», и Америку охватила волна битломании

1965 - в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении

1969 - состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747

1972 - в лондонском Альберт-холле отменили концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, ибо некоторые их песни были признаны непристойными

1997 - в Киеве была создана партия Христианско-Народный Союз, которую в 2003 году было переименовано в Христианско-Демократический Союз

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 февраля. Какие праздники будут завтра?

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