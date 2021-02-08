Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Ялты заявили, что накопили уже четверть годового запаса воды ● Запасы воды в водохранилищах Симферополя продолжают снижаться ● Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте ● Власти Украины назвали «абсолютно жесткой» позицию страны по вопросу подачи воды в Крым ● Проект опреснителя морской воды для снабжения Ялты обойдется в 3,3 млрд рублей
«Использовать сточные воды»: крымский ученый рассказал о дополнительных источниках воды
фото © Новости Крыма
Крымское научное сообщество разработало ряд проектов, касающихся альтернативного водоснабжения полуострова.
Об этом на онлайн пресс-конференции сообщил президент Крымской академии наук, Виктор Тарасенко.
«Одна из альтернатив — очистка сточных вод. Эту воду можно использовать для полива виноградников, садов, то есть, расширять клин садоводства», — отметил ученый.
По его словам, весомым дополнительным источником водоснабжения может стать опреснение воды, причем не только Черного, но и Азовского моря, где вода менее соленая, а также воды крымских соленых озер.
«Нужно искать и другие варианты, вплоть до экстракции воды из атмосферы, это очень интересное направление, которым надо заниматься. Еще один вариант связан с поиском более глубоких (подземных, ред.) горизонтов, у нас есть специальная концепция, разработанная севастопольским университетом, которая дает определенный оптимизм в этом направлении», — подчеркнул Виктор Тарасенко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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