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Водный кризис

«Использовать сточные воды»: крымский ученый рассказал о дополнительных источниках воды

19:27 понедельник, 8 февраля 2021
«Использовать сточные воды»: крымский ученый рассказал о дополнительных источниках воды

фото © Новости Крыма

Крымское научное сообщество разработало ряд проектов, касающихся альтернативного водоснабжения полуострова.

Об этом на онлайн пресс-конференции сообщил президент Крымской академии наук, Виктор Тарасенко.

«Одна из альтернатив — очистка сточных вод. Эту воду можно использовать для полива виноградников, садов, то есть, расширять клин садоводства», — отметил ученый.

По его словам, весомым дополнительным источником водоснабжения может стать опреснение воды, причем не только Черного, но и Азовского моря, где вода менее соленая, а также воды крымских соленых озер.

«Нужно искать и другие варианты, вплоть до экстракции воды из атмосферы, это очень интересное направление, которым надо заниматься. Еще один вариант связан с поиском более глубоких (подземных, ред.) горизонтов, у нас есть специальная концепция, разработанная севастопольским университетом, которая дает определенный оптимизм в этом направлении», — подчеркнул Виктор Тарасенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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