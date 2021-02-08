Экс-подрядчик строительства полиэтнического центра в Симферополе тратил деньги на собственные нужды

фото © Крым.реалии

Бывший подрядчик строительства Центра полиэтнической культуры молодежи Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе потратил часть выделенных из бюджета средств на собственные нужды. В связи с этим возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«Это один из знаковых объектов. К сожалению, объект являлся проблемным. Связано это с тем, что там работал недобросовестный подрядчик, который увел не на стройку, а на свои нужды довольно приличную сумму денег. На сегодняшний день возбужден ряд уголовных дел по этому направлению», – сказал Кабанов журналистам телеканала «Миллет».

Он добавил, что сейчас ведется корректировка проектно-сметной документации, экспертиза которой будет готова, ориентировочно, в июле-августе текущего года. Затем планируется провести перерасчет сметы и возобновить строительно-монтажные работы. Срок сдачи объекта – 2022 год.

О начале строительства Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете сообщали еще в 2016 году. По замыслу властей Крыма, центр включит в себя студенческое общежитие, спортивные комплексы и другие объекты для учебы и досуга студентов университета.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму решили демонтировать недостроенную атомную станцию. Совет министров Республики Крым распорядился «списать путем демонтажа» строение в Щелкино Ленинского района Крыма.

В Крыму запретят привлекать субподрядчиков при исполнении контрактов. Компаниям, назначенным единственным исполнителем государственных контрактов в Крыму, запретят привлекать субподрядчиков к работам.

Тендер на подсветку Крымского моста приостановили из-за жалобы из Москвы. Тендер на дооборудование архитектурно-художественной подсветки железнодорожной части Крымского моста приостановили из-за жалобы московской компании.

Еще на год: в Крыму снова перенесут открытие Соборной мечети. Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев допустил, что строительство Соборной мечети в Симферополе будет завершено не в этом году, как планировалось ранее, а в 2022 году.