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Экс-подрядчик строительства полиэтнического центра в Симферополе тратил деньги на собственные нужды

12:23 понедельник, 8 февраля 2021
Симферополь
Экс-подрядчик строительства полиэтнического центра в Симферополе тратил деньги на собственные нужды

фото © Крым.реалии

Бывший подрядчик строительства Центра полиэтнической культуры молодежи Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе потратил часть выделенных из бюджета средств на собственные нужды. В связи с этим возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«Это один из знаковых объектов. К сожалению, объект являлся проблемным. Связано это с тем, что там работал недобросовестный подрядчик, который увел не на стройку, а на свои нужды довольно приличную сумму денег. На сегодняшний день возбужден ряд уголовных дел по этому направлению», – сказал Кабанов журналистам телеканала «Миллет».

Он добавил, что сейчас ведется корректировка проектно-сметной документации, экспертиза которой будет готова, ориентировочно, в июле-августе текущего года. Затем планируется провести перерасчет сметы и возобновить строительно-монтажные работы. Срок сдачи объекта – 2022 год.

О начале строительства Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете сообщали еще в 2016 году. По замыслу властей Крыма, центр включит в себя студенческое общежитие, спортивные комплексы и другие объекты для учебы и досуга студентов университета.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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