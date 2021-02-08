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Власть

Боевые расчеты «Панцирь-С1» завершили учения в Крыму

09:49 понедельник, 8 февраля 2021

Расчеты «Панцирь-С1» нашли и уничтожили воздушную цель в рамках учений Черноморского флота.

Тренировка прошла для расчетов из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа (ЮВО), расположенного на территории Крымского полуострова. По задумке условный противник атаковал позиции ЗРК С-400 «Триумф» с помощью беспилотников.

Расчетам «Панцирей» удалось обнаружить, идентифицировать и уничтожить воздушные цели с безопасного расстояния — военнослужащие успешно сдали нормативы по отражению воздушной атаки средствами воздушного нападения.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина проведет военные учения около Крыма. В ВСУ объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер».

СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма. В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.

В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли. Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.

США усилили военное присутствие вблизи Крыма. ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.

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