Власть
Боевые расчеты «Панцирь-С1» завершили учения в Крыму
Расчеты «Панцирь-С1» нашли и уничтожили воздушную цель в рамках учений Черноморского флота.
Тренировка прошла для расчетов из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа (ЮВО), расположенного на территории Крымского полуострова. По задумке условный противник атаковал позиции ЗРК С-400 «Триумф» с помощью беспилотников.
Расчетам «Панцирей» удалось обнаружить, идентифицировать и уничтожить воздушные цели с безопасного расстояния — военнослужащие успешно сдали нормативы по отражению воздушной атаки средствами воздушного нападения.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина проведет военные учения около Крыма. В ВСУ объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер».
СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма. В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.
В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли. Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.
США усилили военное присутствие вблизи Крыма. ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом
За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму
Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
5 февраля
В Крыму зараженная бешенством собака напала на ребенка
Зараженная бешенством собака напала на ребенка в частном доме в пгт Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.