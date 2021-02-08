Аксенов опять пообещал очень жестко наказать за кражу воды в Крыму

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал наказывать самыми высокими штрафами граждан, которые незаконно врезались в водоводы.

Об этом он сообщил сегодня на совещании по водообеспечению.

«Мы каждую неделю подводим итоги работы, направленной на обнаружение незаконных врезок и воровства воды, с публикацией результатов в открытом доступе ... Штрафы на этот счет должны быть максимальными. Никаких тайн в этой ситуации нет. Пускай все знаю, кто у нас в тяжелой ситуации запускает руку в карман. Еженедельное подведение итогов», – сказал Аксенов.

В свою очередь руководитель государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» Владимир Баженов напомнил, что у предприятия есть две автолаборатории, способные выявлять незаконные врезки и утечки. Одна машина на минувшей неделе работала на выявление повреждений и утечек на водоводах. Была обнаружена одна утечка, которую планируют устранить до 12 февраля. Вторая машина инспектировала автомойки на предмет незаконных врезок.

«На этой неделе ни одной несанкционированной врезки на автомойках не обнаружено. Обнаружена врезка на одном юридическом лице. Информация, когда будет окончательно проверена и когда будет сформирован размер ущерба, мы ее опубликуем, как и по всем предыдущим нарушителям», – сказал Баженов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 февраля специалисты проверили 33 юридических лица. Тогда выявили два факта незаконных врезок. Одному нарушители начислен штраф в размере 3,8 млн рублей, а второму – 40,4 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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