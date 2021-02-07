Звезда Голливуда чуть не потеряла глаз во время съемок

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Артистка Дженнифер Лоуренс серьезно постарадала во время работы. Голливудская звезда подорвала здоровье глаза.

Американская звезда Дженнифер Лоуренс стала участницей страшных событий на съемках фильма «Не смотри вверх» 5 февраля. Неприятность настигла 30-летнюю знаменитость в бостонском ресторане, где по сюжету кинокартины должен был состояться взрыв. Во время рабочего процесса актриса играла сцену с Тимоти Шалоне и ничего не предвещало беды, но запланированное для съемок происшествие состоялось иначе, чем это было задумано.

Во время взрыва осколок от разбитого окна отлетел к лицу звезды Голливуда и разрезал ее веко. В результате этих ужасных событий Дженнифер Лоуренс начала истекать кровью и ей потребовалась срочная медицинская помощь. Пока сведений о том, к каким результатам может привести неожиданная травма, нет. Из-за ужасного происшествия съемки фильма «Не смотри вверх» были приостановлены.

Напомним, осенью 2020 года бывший супруг Полины Гагариной заявил о сильной симпатии к Дженнифер Лоуренс. Дмитрий Исхаков объявлял в своем инстаграм-канале о том, что хотел бы жениться на этой голливудской звезде. При этом сама Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором арт-галереи Куком Марони. Пара устраивала свадебную вечеринку в роскошном особняке «Белкорт» в американском городе Ньюпорт.

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