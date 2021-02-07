Происшествия
Звезда Голливуда чуть не потеряла глаз во время съемок
фото © peopletalk.ru
Артистка Дженнифер Лоуренс серьезно постарадала во время работы. Голливудская звезда подорвала здоровье глаза.
Американская звезда Дженнифер Лоуренс стала участницей страшных событий на съемках фильма «Не смотри вверх» 5 февраля. Неприятность настигла 30-летнюю знаменитость в бостонском ресторане, где по сюжету кинокартины должен был состояться взрыв. Во время рабочего процесса актриса играла сцену с Тимоти Шалоне и ничего не предвещало беды, но запланированное для съемок происшествие состоялось иначе, чем это было задумано.
Во время взрыва осколок от разбитого окна отлетел к лицу звезды Голливуда и разрезал ее веко. В результате этих ужасных событий Дженнифер Лоуренс начала истекать кровью и ей потребовалась срочная медицинская помощь. Пока сведений о том, к каким результатам может привести неожиданная травма, нет. Из-за ужасного происшествия съемки фильма «Не смотри вверх» были приостановлены.
Напомним, осенью 2020 года бывший супруг Полины Гагариной заявил о сильной симпатии к Дженнифер Лоуренс. Дмитрий Исхаков объявлял в своем инстаграм-канале о том, что хотел бы жениться на этой голливудской звезде. При этом сама Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором арт-галереи Куком Марони. Пара устраивала свадебную вечеринку в роскошном особняке «Белкорт» в американском городе Ньюпорт.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе задержан водитель с бутылкой алкоголя за рулем. Очередного потенциального убийцу задержала Росгвардия.
На дорогах Крыма за месяц погибли 12 пешеходов. В январе в Крыму произошло 35 наездов на пешеходов, в которых 12 человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, 28 человек пострадали.
Автобус «Махачкала - Крым» попал в смертельную аварию. Три легковых автомобиля и автобус, следовавший из Махачкалы в Крым столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана.
Большая волна чуть не отправила ко дну рыбака из Ялты. Рыбак из Ялты решил выйти в море за добычей в плохую погоду. Не успел он заплыть на резиновой лодке дальше пирса, его тут же накрыло волной.
Звезда Голливуда чуть не потеряла глаз во время съемок
Артистка Дженнифер Лоуренс серьезно постарадала во время работы. Голливудская звезда подорвала здоровье глаза.
В России придумали новую выплату для беременных
Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались
Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.
5 февраля
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.