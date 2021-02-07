Санкции
Развитие сюжета: «Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции ● США не откажется от санкций против России из-за Крыма ● «Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну ● Британия не ослабляла санкций против Крыма ● Власти Британии разрешили своим судам в экстренных случаях заходить в крымские порты
Зеленский пообещал санкции тем, кто ведет бизнес в Крыму
фото © rbc.ru
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что будет добиваться санкций для тех, кто ведет бизнес в Крыму и на территориях Донбасса, не подконтрольных Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет инициировать санкции против тех, для кого ведение бизнеса в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «является нормой». Видеообращение Зеленского было опубликовано в пятницу в Telegram-канале главы государства.
«Все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться», - сказал он, выступая на русском языке.
Зеленский подчеркнул, что он, как президент, будет действовать любыми доступными законными способами «для нейтрализации подобных угроз», в том числе при помощи санкций.
Президент Украины сделал это заявление в контексте решения Совета национальной безопасности и обороны страны ввести на пять лет санкции против владельца трех оппозиционных телеканалов в стране - «112 Украина», ZIK и NewsOne - Тараса Козака. Эти санкции, как следствие, привели к прекращению вещания этих телеканалов. Зеленский заявил, что такое решение является «законным, логичным, оправданным и справедливым», напомнив, что оно было одобрено в том числе со стороны США.
«СНБО принял решение о применении санкций к собственнику канала «112 Украина», ZIK и NewsOne. И именно это причина прекращения вещания, и единственная. А не какая-то там критика », - сказал он. Между тем Зеленский заявил, что на этих телеканалах действовали якобы «говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали» граждан.
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России придумали новую выплату для беременных. Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.
Развожаев поручил «контролировать» ситуацию с ценами на яйца в Севастополе. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что получил информацию о «возможном подорожании куриных яиц», в связи с чем он поручил «контролировать ситуацию».
В Крыму уровень безработицы вырос в семь раз. Крым попал в список регионов, где вырос уровень безработицы.
В Крыму установили прожиточный минимум. В Республике Крым утвердили величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года.
Зеленский пообещал санкции тем, кто ведет бизнес в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что будет добиваться санкций для тех, кто ведет бизнес в Крыму и на территориях Донбасса, не подконтрольных Киеву.
Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте
В прошлом месяце в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 130-140% нормы осадков.
Силовики провели обыски у членов группы «Доска позора чиновников Крыма»
С утра четверга силовики работают в квартирах двух участников Facebook-страницы «Доска позора чиновников Крыма», сообщил основатель популярной группы в соцсетях Владимир Гарначук.
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.
5 февраля
В России придумали новую выплату для беременных
Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.