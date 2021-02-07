Зеленский пообещал санкции тем, кто ведет бизнес в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что будет добиваться санкций для тех, кто ведет бизнес в Крыму и на территориях Донбасса, не подконтрольных Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет инициировать санкции против тех, для кого ведение бизнеса в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «является нормой». Видеообращение Зеленского было опубликовано в пятницу в Telegram-канале главы государства.

«Все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться», - сказал он, выступая на русском языке.

Зеленский подчеркнул, что он, как президент, будет действовать любыми доступными законными способами «для нейтрализации подобных угроз», в том числе при помощи санкций.

Президент Украины сделал это заявление в контексте решения Совета национальной безопасности и обороны страны ввести на пять лет санкции против владельца трех оппозиционных телеканалов в стране - «112 Украина», ZIK и NewsOne - Тараса Козака. Эти санкции, как следствие, привели к прекращению вещания этих телеканалов. Зеленский заявил, что такое решение является «законным, логичным, оправданным и справедливым», напомнив, что оно было одобрено в том числе со стороны США.

«СНБО принял решение о применении санкций к собственнику канала «112 Украина», ZIK и NewsOne. И именно это причина прекращения вещания, и единственная. А не какая-то там критика », - сказал он. Между тем Зеленский заявил, что на этих телеканалах действовали якобы «говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали» граждан.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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