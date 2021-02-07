Происшествия
За сутки в Крыму изъяли больше тысячи доз наркотиков
В Республике Крым только за одни сутки правоохранители раскрыли 13 дел, связанных с незаконным хранением, производством и оборотом наркотиков.
О работе по пресечению наркоторговли на территории региона рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, в пятницу подобные эпизоды были раскрыты в Симферополе, Керчи, Ялте, Судаке и Джанкое, а также в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах. Речь не только о незаконном хранении наркотиков, но и об изготовлении и попытках сбыта продукции.
«Общая масса изъятых в течение суток препаратов составила около 400 грамм, среди которых – марихуана, мефедрон, N-метилэфедрон, а также их производные, - перечислили в ведомстве. Благодаря оперативным действиям сотрудников во дворы и на улицы не попали более 1000 средне-разовых доз наркотиков».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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