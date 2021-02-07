Водопады и горные источники пополнили запасы воды в Ялте

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В прошлом месяце в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 130-140% нормы осадков.

Минувшие снегопады и дожди пополнили запасы воды на ЮБК, сейчас водоснабжение Ялты осуществляется за счет альтернативных источников. Водопад Учан-Су наполнен на 30% от общего объема. Озеро Могаби, питающее ЮБК, полностью заполнилось благодаря водопаду Учан-Су. По последним данным, горные источники и водопады дают ежесуточно около 15 тысяч кубометров воды.

Из карстового источника Хаста-Баш, расположенного на южных склонах Ай-Петри, поступает около тысячи кубометров воды в сутки. Уникальность его в том, что среднегодовой сток речки в несколько раз превышает объем выпадающих на ЮБК осадков. Источник питают не только дожди и снега, но и влага, которая конденсируется в карстовых полостях. Вода идет в бассейн-водосборник ялтинского Горводоканала.

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