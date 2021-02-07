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Водный кризис

Власти Украины назвали «абсолютно жесткой» позицию страны по вопросу подачи воды в Крым

15:38 воскресенье, 7 февраля 2021
Власти Украины назвали «абсолютно жесткой» позицию страны по вопросу подачи воды в Крым

фото © Новости Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода заявил, что «возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации».

«Будет деоккупация – будет вода», – сказал он.

При этом Кулеба назвал «абсолютно жесткими» позиции украинских властей по вопросу поставок воды на полуостров.

Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за перекрытия подачи днепровской воды в Крым.

Ранее украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение Крыма будет возобновлено только «после деоккупации полуострова».

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым «как орудие шантажа». 10 марта 2020 года он указал крымчанам на экономию воды в условиях отсутствия водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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