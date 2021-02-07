Водный кризис
Развитие сюжета: Проект опреснителя морской воды для снабжения Ялты обойдется в 3,3 млрд рублей ● «Мертвый объем» водохранилищ в Крыму: осадки не спасают, опреснение под вопросом ● В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации» ● Власти Алушты готовятся закупать воду у собственников источников ● Появились новые данные по наполняемости водохранилищ
Власти Украины назвали «абсолютно жесткой» позицию страны по вопросу подачи воды в Крым
фото © Новости Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода заявил, что «возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации».
«Будет деоккупация – будет вода», – сказал он.
При этом Кулеба назвал «абсолютно жесткими» позиции украинских властей по вопросу поставок воды на полуостров.
Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за перекрытия подачи днепровской воды в Крым.
Ранее украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение Крыма будет возобновлено только «после деоккупации полуострова».
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым «как орудие шантажа». 10 марта 2020 года он указал крымчанам на экономию воды в условиях отсутствия водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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