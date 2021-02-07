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Власти России начали усиливать контроль за сферой криптовалют
фото © Новости Крыма
Доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ.
Российские власти приступили к постепенному усилению контроля за сферой криптовалют, в том числе благодаря вводу обязательного декларирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов криптовалютного рынка.
В 2021 году стало возможно легально покупать и продавать криптовалюты за счет подписанного президентом РФ летом прошлого года закона, позволяющего проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Однако криптовалюты пока не могут быть средством платежа на территории страны.
В настоящее время Государственная дума изучает законопроект, согласно которому доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ. Граждане и организации будут обязаны декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год.
Обязательное декларирование доходов от цифровых валют в России должно начаться со сделок, совершенных в текущем году, а предоставить информацию налоговой службе необходимо до 30 апреля 2022 года, уточнил директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников.
По его словам, в целом ужесточается контроль за криптовалютными сделками. Эксперт считает, что в первую очередь такое ужесточение скажется на возможности приобретать цифровые финансовые активы и цифровые валюты госслужащими.
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