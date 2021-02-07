В Севастополе появится новый приют для животных

Новый приют для бездомных животных появится в Севастополе в поселке Орловка, об этом сообщил глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Приют откроют вместо Центра передержки, с которым в конце прошлого года городские власти расторгли контракт.

По словам чиновника, помещение для приюта было определено из пяти, предоставленных на выбор. Сейчас в помещении в поселке Орловка власти планируют провести ремонт, чтобы обеспечить комфортные и соответствующие требованиям условия содержания животных. На ремонт потребуется около двух месяцев и примерно 11 миллионов рублей.

«При этом служба ветконтроля будет обеспечивать их (животных – ред.) уход, прививки, заказ лекарств и дальнейшие процедуры, которые связаны в соответствии с законодательством с сохранением здоровья, обеспечением безопасности и проведением соответствующих операций», - отметил Евгений Горлов.

На время ремонта для ухода за животными будет определена специализированная организация, работа которой будет изучена с профильными общественниками.

«Обязательно ознакомимся с этим предприятием, посмотрим все условия, которые они предоставляют к содержанию и отлову животных. И если эта организация подходит, то два месяца они будут эксплуатировать, а после этого мы перейдем на государственное обеспечение», - уточнил Горлов.

Как ранее сообщал , в декабре прошлого года в соцсетях появились снимки истощенных собак, содержащихся в приюте для бездомных животных. После проверки прокуратуры и посещения Центра передержки городскими властями, с предприятием в связи с невыполнением условий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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