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Власть

В Севастополе обещают в 2021 году провести капремонт 170 домов

13:42 воскресенье, 7 февраля 2021
Севастополь

В Севастополе в текущем году в рамках программы капремонта планируется отремонтировать 170 домов.

Об этом заявил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Мы приступили к реализации программы 2021 года. В зависимости от состояния зданий будет сделан тот вид ремонта, который необходим – внутренние инженерные коммуникации, фасадные группы или замена кровли. Сегодня мы проверяем, как проходит ремонт фасадов зданий в Каче. Часть объектов уже завершена», - отметил Горлов.

При этом чиновник подчеркнул, что сложность работ на некоторых объектах увеличивается из-за пристроек, которыми «обросли» дома за прошедшие годы. В этих случаях, пояснил Евгений Горлов, собственники должны привести фасады своих пристроек в соответствие с общим фасадом дома.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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