В серии краж из магазинов Севастополя подозревают гостя из Мурманской области

Гастролер наворовал на 150 тысяч рублей и вернулся домой.

В Севастополе раскрыта серия краж из супермаркетов бытовой техники и задержан подозреваемый. Об этом сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к кражам 42-летнего гостя из Мурманской области. По данным ведомства за время своего посещения Севастополя он успел обчистить местные магазины на общую сумму около 150 тысяч рублей.

«Злоумышленник, путем повреждения антикражных датчиков, похищал с витрин специализированных магазинов электрические бытовые приборы и дорогостоящую электронику. Украденный товар он сбывал в комиссионные магазины, а вырученные преступным путем деньги тратил на свои нужды», — рассказали в пресс-службе.

Установлена его причастность к девяти аналогичным эпизодам.

В настоящее время мужчина задержан сотрудниками полиции на территории Мурманской области. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Северянину грозит до двух лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец напал на жену с топором из-за подозрений в неверности. Севастополец набросился на свою жену с топором из-за подозрений в неверности. Женщину спасли полицейские, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Крымчанин получил 14 лет тюрьмы за половые преступления против 10-летней девочки. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор местному жителю за преступления, в том числе насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

В Севастополе неизвестные вскрывают машины. В Севастополе ночью был вскрыт автомобиль. Опасный инцидент произошел в районе улицы Дмитрия Ульянова, 1, сообщает пользователь соцсети «Вконтакте» Юрий Михайловский.

Серийные воры обокрали торговые центры Симферополя и Ялты на 130 тысяч рублей. Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Красногвардейского района и Ялты, которые похитили из крымских ТЦ товаров на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.