В России придумали новую выплату для беременных

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Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.

Предполагается, что женщинам, ожидающим ребенка, будут выдавать сертификат, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей. Получать деньги можно будет в течение полутора лет.

Инициаторы предполагают, что такая помощь позволит женщинам отказаться от аборта в случае сложного периода. А также улучшит демографию в стране.

«Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны», — цитирует издание одного из автором законопроекта.

Планируется, что документ поступит на рассмотрение этой весной.

По данным Росстата, по причине все той же пандемии число жителей страны в 2021 году уменьшилось на 510 тысяч человек. Поэтому правительство надеется таким образом стимулировать рост рождаемости, в частности, чтобы женщины не прибегали к абортам.

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