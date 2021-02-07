Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +3
море +10

Власть

В России придумали новую выплату для беременных

12:22 воскресенье, 7 февраля 2021
В России придумали новую выплату для беременных

фото © iz.ru

Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.

Предполагается, что женщинам, ожидающим ребенка, будут выдавать сертификат, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей. Получать деньги можно будет в течение полутора лет.

Инициаторы предполагают, что такая помощь позволит женщинам отказаться от аборта в случае сложного периода. А также улучшит демографию в стране.

«Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны», — цитирует издание одного из автором законопроекта.

Планируется, что документ поступит на рассмотрение этой весной.

По данным Росстата, по причине все той же пандемии число жителей страны в 2021 году уменьшилось на 510 тысяч человек. Поэтому правительство надеется таким образом стимулировать рост рождаемости, в частности, чтобы женщины не прибегали к абортам.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму уровень безработицы вырос в семь раз. Крым попал в список регионов, где вырос уровень безработицы.

В Крыму установили прожиточный минимум. В Республике Крым утвердили величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года.

Власти в Крыму обещают деньги туристическому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии. Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что представители местного туристического бизнеса, которые в «наибольшей степени» пострадали от пандемии коронавируса, могут подать заявки на получение материальной помощи.

Севастопольских депутатов обязали декларировать криптовалюту. В Заксобрании внесли изменения в региональный закон о статусе депутата.

Происшествия
Звезда Голливуда чуть не потеряла глаз во время съемок

Звезда Голливуда чуть не потеряла глаз во время съемок

Артистка Дженнифер Лоуренс серьезно постарадала во время работы. Голливудская звезда подорвала здоровье глаза.

Власть
В России придумали новую выплату для беременных

В России придумали новую выплату для беременных

Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Коронавирус в Крыму
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой

Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации