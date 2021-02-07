В Крыму власти установили минимальную стоимость шампанского

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В Крыму установили цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского).

Об этом сообщает правительство Крыма.

По данным властей, минимальная цена должна составлять 169 рублей за 0,75 литра готовой продукции.

Приказ вступил в силу 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

В январе в Крыму на аукционе продали завод марочных вин «Коктебель» за 110,2 млн рублей. В прошлом году власти Крыма продали винзавод «Массандра». Его приобрела дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» за 5 млрд 327 млн рублей.​ В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин «Новый Свет» в Судаке за 1,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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