В Евпатории пообещали создать школу зимних видов спорта

Российский фигурист Илья Авербух планирует создать школу зимних видов спорта в Евпатории.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Роман Тихончук.

«Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр Илья Авербух создаст в Евпатории школу зимних видов спорта «Наследие». Очень значимо, что такой центр появится именно у нас – в самом спортивном городе Республики Крым», - написал Тихончук.

Встреча Тихончука и Авербуха состоялась накануне. Принято решение использовать для размещения ледового центра участок в районе школы №12.

«Илья Авербух рассказал, что сооружение будет быстровозводимым и уже к концу лета планируется его открытие.В спортивной школе евпаторийские дети смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем, а их тренерами станут мастера спорта России. Возглавит школу российский фигурист, Олимпийский чемпион Максим Маринин», - добавил Тихончук.

Планируется, что будут организованы бесплатные часы для катания. Кроме того, планируется проведение зрелищных ледовых шоу-программ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму похвастались, что открыли «неизвестный сорт дерева». Крымский ученый обнаружил неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев, к появлению которой привела генетическая мутация.

Площадь Восставших в Севастополе ожидают грандиозные перемены. Активно ведущееся в Севастополе благоустройство добралось до площади Восставших. В начале января здесь прошли общественные обсуждения проекта «концепции благоустройства внутреннего периметра кольцевой развязки».

Стали известны подробности планов России по опреснению морской воды в Крыму. СМИ установили некоторые подробности планов властей по опреснению морской воды на полуострове.

Реконструкцию набережной в Евпатории пообещали возобновить через полгода. Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории возобновится в сентябре.