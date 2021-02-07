Власть
В Евпатории пообещали создать школу зимних видов спорта
Российский фигурист Илья Авербух планирует создать школу зимних видов спорта в Евпатории.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Роман Тихончук.
«Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр Илья Авербух создаст в Евпатории школу зимних видов спорта «Наследие». Очень значимо, что такой центр появится именно у нас – в самом спортивном городе Республики Крым», - написал Тихончук.
Встреча Тихончука и Авербуха состоялась накануне. Принято решение использовать для размещения ледового центра участок в районе школы №12.
«Илья Авербух рассказал, что сооружение будет быстровозводимым и уже к концу лета планируется его открытие.В спортивной школе евпаторийские дети смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем, а их тренерами станут мастера спорта России. Возглавит школу российский фигурист, Олимпийский чемпион Максим Маринин», - добавил Тихончук.
Планируется, что будут организованы бесплатные часы для катания. Кроме того, планируется проведение зрелищных ледовых шоу-программ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму похвастались, что открыли «неизвестный сорт дерева». Крымский ученый обнаружил неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев, к появлению которой привела генетическая мутация.
Площадь Восставших в Севастополе ожидают грандиозные перемены. Активно ведущееся в Севастополе благоустройство добралось до площади Восставших. В начале января здесь прошли общественные обсуждения проекта «концепции благоустройства внутреннего периметра кольцевой развязки».
Стали известны подробности планов России по опреснению морской воды в Крыму. СМИ установили некоторые подробности планов властей по опреснению морской воды на полуострове.
Реконструкцию набережной в Евпатории пообещали возобновить через полгода. Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории возобновится в сентябре.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма фото
В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
Суд в Севастополе вынес решение по договору о застройке фисташковой рощи
В пятницу, 5 февраля, Арбитражный суд Севастополя вынес решение по иску властей против Департамента имущественных и земельных отношений по многоэтажной застройке фисташковой рощи в бухте Омега.