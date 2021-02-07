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Власть

В Евпатории пообещали создать школу зимних видов спорта

08:42 воскресенье, 7 февраля 2021
Евпатория

Российский фигурист Илья Авербух планирует создать школу зимних видов спорта в Евпатории.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Роман Тихончук.

«Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр Илья Авербух создаст в Евпатории школу зимних видов спорта «Наследие». Очень значимо, что такой центр появится именно у нас – в самом спортивном городе Республики Крым», - написал Тихончук.

Встреча Тихончука и Авербуха состоялась накануне. Принято решение использовать для размещения ледового центра участок в районе школы №12.

«Илья Авербух рассказал, что сооружение будет быстровозводимым и уже к концу лета планируется его открытие.В спортивной школе евпаторийские дети смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем, а их тренерами станут мастера спорта России. Возглавит школу российский фигурист, Олимпийский чемпион Максим Маринин», - добавил Тихончук.

Планируется, что будут организованы бесплатные часы для катания. Кроме того, планируется проведение зрелищных ледовых шоу-программ.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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