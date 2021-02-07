Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число скончавшихся от COVID-19 пациентов в Крыму превысило 800 ● В Севастополе стало меньше новых заражений ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым ● В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
фото © pravda.com.ua
Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.
Британские специалисты из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний на протяжении 102 дней лечили пациента с коронавирусной инфекцией, который ранее перенес рак. Они следили за тем, как менялся вирус в его организме. Так, сначала ему давали препарат, после которого не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2, однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные изменения.
Причем метаморфозы произошли и в ключевом белке шипа, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для заражения здоровых клеток.
По словам ученых, влияние на вирус могла оказать плазма крови, которая была получена от переболевших коронавирусом. Результатом таких изменений стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые борются с инфекцией.
Отмечается, что мутации также могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями.
«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — рассказал профессор клинической микробиологии Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.
При этом специалисты подчеркнули, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, но и не оказало полезного эффекта.
Ранее в субботу российские вирусологи рассказали, при каком условии в стране может произойти третья волна коронавируса.
В тексте использованы материалы: ,
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе стало меньше новых заражений. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым. Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.
В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом. В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 6 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма фото
В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
Суд в Севастополе вынес решение по договору о застройке фисташковой рощи
В пятницу, 5 февраля, Арбитражный суд Севастополя вынес решение по иску властей против Департамента имущественных и земельных отношений по многоэтажной застройке фисташковой рощи в бухте Омега.