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Коронавирус в Крыму

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой

08:23 воскресенье, 7 февраля 2021
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой

фото © pravda.com.ua

Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.

Британские специалисты из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний на протяжении 102 дней лечили пациента с коронавирусной инфекцией, который ранее перенес рак. Они следили за тем, как менялся вирус в его организме. Так, сначала ему давали препарат, после которого не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2, однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные изменения.

Причем метаморфозы произошли и в ключевом белке шипа, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для заражения здоровых клеток.

По словам ученых, влияние на вирус могла оказать плазма крови, которая была получена от переболевших коронавирусом. Результатом таких изменений стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые борются с инфекцией.

Отмечается, что мутации также могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — рассказал профессор клинической микробиологии Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

При этом специалисты подчеркнули, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, но и не оказало полезного эффекта.

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